CAN 2023 : Vincent Aboubakar devrait rester avec le Cameroun

Un petit ouf de soulagement pour le Cameroun. Ces dernières heures, un forfait de Vincent Aboubakar était pourtant plus que jamais d’actualité après une sérieuse blessure contractée lors d’un entraînement, vendredi. Pour autant, L’Equipe indique, ce samedi, que le résultat de l’IRM, pratiquée aujourd’hui, s’est révélé moins mauvais que prévu.

Dès lors, le capitaine du Cameroun devrait revenir plus rapidement que prévu et, même s’il va rater les premiers matches, va rester avec le groupe le temps de ses soins. Reste désormais à déterminer une date de retour pour le buteur de Besiktas alors que la sélection camerounaise devra, elle, se défaire du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée lors de la phase de groupes.

