AS Roma : les premiers mots de Daniele De Rossi

Officiellement nommé à la tête de l’AS Roma, l’ancien international italien, Daniele De Rossi, a pris la succession de José Mourinho, licencié ce matin par la direction romaine. Passé par un seul et unique banc (la SPAL) dans sa jeune carrière d’entraîneur, la légende des Giallorossi revient dans son club de coeur où il a évolué de 2000 à 2019, affichant ainsi un compteur de 616 rencontres disputées pour 63 buts inscrits et 45 passes décisives délivrées. Vice-champion d’Italie à neuf reprises avec la Roma, Daniele De Rossi n’a pas caché son émotion mais aussi sa détermination, lorsqu’il a été interrogé à son arrivée au centre d’entraînement de la Louve :

«Je voudrais remercier la famille Friedkin de m’avoir confié la responsabilité de la direction technique de la Roma : pour ma part je ne connais pas d’autre chemin que celui de l’application, du sacrifice quotidien et de la nécessité de donner tout ce que j’ai à l’intérieur pour affronter les défis qui nous attendent d’ici la fin de la saison. L’émotion de pouvoir s’asseoir sur notre banc est indescriptible, tout le monde sait ce que Rome représente pour moi, mais le travail qui nous attend tous a déjà pris le dessus. Nous n’avons ni le temps, ni le choix : être compétitifs, lutter pour nos objectifs et essayer de les atteindre sont les seules priorités que mon staff et moi nous sommes données», a-t-il expliqué.