MU : Hannibal Mejbri vers un prêt à Birmingham City

Birmingham City est en pourparlers avec Manchester United afin de signer Hannibal Mejbri en prêt. L'international Tunisien de 19 ans suscite l'intérêt de plusieurs équipes du Championship, mais c'est bel et bien l'équipe de John Eustace qui est en pôle.

La suite après cette publicité

Selon The Athletic, la décision finale n'a pas encore été prise car Middlesbrough et West Bromwich Albion ont également manifesté leur intérêt. Néanmoins, Manchester United aimerait finaliser le transfert dès que possible alors que la saison a déjà commencé. Hannibal Mejbri n'a pas réussi à se faire une place sur le banc des remplaçants lors des deux premiers matchs, contre Brighton et Brentford.