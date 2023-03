Le FC Barcelone se jette sur le prometteur Amar Dedic

La suite après cette publicité

«Le Barça doit certainement signer un défenseur latéral et un défenseur central en fonction des opportunités disponibles. Peut-être aussi un attaquant», voilà les mots qu’avait prononcés le président du FC Barcelone, Joan Laporta, lors de son dernier point mercato, au cours d’une conférence de presse. Si le Barça aura du mal à frapper fort en raison de sa situation économique compliquée, le club catalan compte recruter intelligemment pour l’été prochain.

En ce sens, le média bosnien Arena-max et le journal catalan Mundo Deportivo affirment que des recruteurs du club blaugrana auraient observé Amar Dedic (20 ans), un talent bosnien, lors du match que la Bosnie-Herzégovine contre l’Islande, jeudi dernier (3-0). Un match dans lequel la pépite du RB Salzbourg s’est offert le troisième but. De quoi intensifier les intérêts du FC Barcelone, déjà séduit par ses 28 matchs disputés cette saison en Autriche, apportant deux buts et trois passes décisives.

Sergino Dest poussé vers la sortie

Cependant, le RB Salzbourg ne laissera pas filer son talent facilement. Sous contrat avec le club autrichien jusqu’en 2027, le jeune latéral droit de 20 ans, capable également d’évoluer à gauche, devrait également attirer l’intérêt d’autres grands clubs européens, mieux armés économiquement que le FC Barcelone. De son côté, le club espagnol espère pourtant pourvoir un poste auquel Ronald Araujo, Jules Koundé (défenseurs centraux) ou encore Alejandro Balde (arrière gauche) ont été contraints de prêter main-forte cette saison.

De plus, l’AC Milan ne devrait pas lever l’option d’achat de Sergino Dest, assortie à sa cession bouclée l’été dernier par le FC Barcelone et estimée à 20 millions d’euros. D’autres pistes comme Thomas Meunier, Benjamin Pavard ou encore Diogo Dalot ont été évoquées par la presse espagnole, mais pour l’instant, ces dossiers semblent au point mort. Xavi Hernandez, l’entraîneur catalan, attend un renfort cet été pour pouvoir pleinement être compétitif sur le plan européen la saison prochaine.