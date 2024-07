Real Madrid : un abonné de Marca condamné pour des insultes racistes

Le Real Madrid s’est exprimé sur la décision du tribunal d’instruction espagnol suite à la condamnation d’un abonné du journal Marca. Ce dernier avait publié plusieurs messages à caractère raciste et méprisants envers la religion, à destination respectivement de Vinícius Júnior et d’Antonio Rüdiger, à l’aide de plusieurs comptes. « Le tribunal a ordonné à l’accusé de purger une peine de huit mois de prison. La peine de prison avec sursis a été subordonnée à la participation de l’accusé à un programme sur l’égalité de traitement et la non-discrimination », informe le club madrilène sur son site.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid informe également qu’il s’agit de la seconde condamnation pénale prononcée pour des insultes racistes reçues par les joueurs de son club. Et dans ce cas, c’est la première fois qu’un individu a été sanctionné pour des « attaques intolérables de cette nature » qui se produisent aussi dans les forums numériques et les réseaux sociaux. Les Espagnols rappellent également qu’ils travaillent avec Vinícius Júnior, pour protéger les valeurs du club et pour éradiquer tout comportement raciste dans le monde du football et du sport. « Enfin, le Real Madrid est reconnaissant de la coopération du supporter qui, après avoir détecté les insultes qui ont été condamnées dans le forum du journal Marca, les a portées à l’attention des autorités et de notre club », conclut-il.