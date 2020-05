OM : Andoni Zubizarreta a tenté d'influencer la décision d'André Villas-Boas !

Après le vacarme lié au départ d'Andoni Zubizarreta et aux menaces de départ de l'entraîneur, André Villas-Boas, nous apprenions en début de semaine que l'Olympique de Marseille avait proposé une prolongation de contrat au technicien portugais. « Lundi 18 en fin de journée, le club a fait parvenir à André Villas-Boas une proposition de prolongation de contrat de 2 ans (saisons 2021/22 et 2022/23) + 1 année en option (2023/24), si l’OM est qualifié en Champions League cette année-là », expliquait l'OM dans un communiqué. Rentré au Portugal la semaine dernière après son entretien avec son président Jacques-Henri Eyraud, André Villas-Boas a refusé cette offre. Aujourd'hui, RMC Sport explique que le technicien de 42 ans pourrait, sans prolonger, toutefois honorer la dernière année du contrat qui le lie à l'Olympique de Marseille.

En attendant de recevoir une possible contre-proposition, Villas-Boas aurait fait savoir à ses conseillers qu’il n’était pas contre l’idée d’honorer sa dernière année de contrat, confiant de pouvoir compter sur le soutien de ses joueurs avec qui il est resté en contact, et auxquels il a dit qu’il était prêt à continuer. Le média précise que les déclarations continuelles de Jacques-Henri Eyraud auraient excédé le Portugais au point de lui donner envie de poursuivre sur le banc de l'OM, en guise de défi. On apprend enfin que l'ancien directeur sportif olympien, Andoni Zubizarreta, aurait, ces derniers jours, tenté de dissuader Villas-Boas de quitter le club, lui qui avait déclaré avoir lié son avenir à celui de l'Espagnol. L’ancien directeur sportif du FC Barcelone était même prêt à s'exprimer publiquement, mais André Villas-Boas l'en aurait dissuadé.