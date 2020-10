Real Madrid : Casemiro s'exprime sur la rumeur Kylian Mbappé

Le jeu de séduction entre le Real Madrid et Kylian Mbappé se met déjà en place, alors que les Merengues auraient fait de lui leur priorité sur le prochain mercato estival. Les discussions seraient même déjà entamées entre les deux parties en vue d'une arrivée en grande pompe dans la capitale espagnole.

Dans des propos recueillis par la chaîne Vamos et relayés par AS, Casemiro s'est exprimé sur cette rumeur : « c'est un grand joueur et dans ce club on parle de beaucoup de noms. Mbappé n'est pas notre joueur et je parlerai de lui quand il le sera, s'il l'est un jour. Je l'aime bien, mais aussi Neymar, Coutinho… Ce sont des footballeurs d'une extrême qualité et tout le monde aime ça ». Sans se mouiller, le Brésilien montre tout de même son envie de voir arriver l'attaquant du PSG.