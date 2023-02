Liverpool - Real Madrid : Antonio Rüdiger a vécu une soirée de fou !

La suite après cette publicité

Auteur d’un match appliqué ce mardi, lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions remporté par le Real Madrid à Liverpool (2-5), Antonio Rüdiger a vécu un rêve éveillé. Le défenseur allemand, qui avait connu une situation similaire la saison dernière, mais en étant de l’autre côté de la colline avec Chelsea (finalement éliminé par le Real Madrid en 1/4 de finale), a fait rejaillir sa joie dans des propos relayés par l’UEFA.

«On s’est dit qu’on avait besoin que d’un seul but et on l’a fait. Je n’avais jamais vécu une soirée comme ça dans le football. C’est fou. J’ai vu pendant le match qu’on y croyait encore, mais revenir comme ça, c’est complètement dingue», a dévoilé l’ancien joueur de Chelsea, en y perdant logiquement ses mots après la rencontre. C’est sûr qu’aucun autre club n’incarne désormais plus le terme «Remontada» que le Real Madrid.

