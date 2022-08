PSG : optimisme pour le transfert de Gueye

Comme annoncé par le journaliste italien Fabrizio Romano dans la nuit, Everton et le PSG discutent bel et bien d'un transfert sec concernant Idrissa Gueye. Le milieu de terrain sénégalais âgé de 32 ans ne fait plus partie des plans du club de la capitale, et pourrait donc prochainement revenir dans son ancien club (2016-2019).

Selon nos informations, les dirigeants sont optimistes quant à la faisabilité de l'opération au cours de la semaine. De plus, cela pourrait permettre au PSG d'accélérer sur un autre dossier. En effet, Luis Campos, le conseiller football, vise encore un milieu de terrain sur le mercato estival...