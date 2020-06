Franck Passi quitte le Chamois Niortais

Le 14 janvier dernier, le Chamois Niortais annonçait fièrement l'arrivée de Franck Passi (54 ans) au poste d'entraîneur. Mais son aventure là-bas a tourné court. Nous vous en avons parlé sur notre site, l'ancien adjoint de Marcelo Bielsa à l'OM allait quitter Niort. C'est désormais officiel.

La suite après cette publicité

«Le Chamois Niortais FC tient à vous informer que Franck Passi ne renouvellera pas son bail aux Chamois Niortais pour cette nouvelle saison. En effet, conformément à ce qui était prévu à son arrivée en Janvier 2020, il a donné sa parole à Laurent Blanc pour l’accompagner sur un projet sportif très ambitieux cet été. Nous avons essayé de le faire revenir sur cet engagement mais il n’ a pas souhaité renier sa promesse et c’est tout à son honneur. Nous remercions sincèrement Franck et son adjoint Thomas Fernandez pour leur implication et le travail effectué au cours des derniers mois. Le club va donc s’atteler à trouver un nouvel entraineur pour la Team Chamois»