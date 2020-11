Barça : Ronald Koeman veut des renforts et n'exclut pas Memphis

Alors que l’on apprenait ce mercredi matin que Memphis Depay serait tout proche de signer un contrat de quatre ans avec le FC Barcelone pour qui il serait prêt à tout, Ronald Koeman continue de son côté de mentionner à demi-mot la probable venue du désormais numéro 9 néerlandais en sélection. Au cours d’un entretien accordé au Mundo Deportivo, l’ancien sélectionneur des Oranje a affirmé qu’il manquait de joueurs à certains postes, mentionnant une nouvelle fois l’attaquant des Gones, et le défenseur de Manchester City, Éric Garcia.

«Je travaille avec les joueurs que j'ai, mais si vous me demandez si c'est l'équipe idéale pour moi, j'ai des doutes. Vous pouvez toujours améliorer les choses. Dans certaines positions, nous sommes assez limités et cela dépend de la situation du club. J'ai déjà dit à plusieurs reprises ce qui nous manquait à Ramon Planes. S'il y a des possibilités, nous essaierons de chercher, oui» dit-il avant d’être mal à l’aise au moment d’évoquer le nom de Memphis. «Premièrement, ce n'est pas le moment de parler de joueurs qui ne sont pas là, pour moi ce n'est pas bon. Il est vrai que son nom est sorti et qu'il a disputé tous les matchs de notre équipe néerlandaise en «neuf». Chacun peut avoir son avis, mais ce n'est pas le moment et nous verrons ce qui peut se passer dans le futur».