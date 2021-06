Belgique-Croatie : les compositions officielles

Tenue en échec par la Grèce (1-1), qui ne sera pas présente dans la compétition qui débute dans une semaine, la Belgique dispute au stade Roi Baudouin de Bruxelles son deuxième et dernier match de préparation à l'Euro face à la sélection croate (20h45). Des Vatreni qui ont eux aussi été accrochés par l'Arménie (1-1) en amical. A six jours de se lancer dans l'Euro face à la Russie, à Saint-Pétersbourg, les Diables Rouges sont en quête de certitudes.

Le numéro 1 au classement de la FIFA s'avance ce soir en 3-4-3, avec Timothy Castagne et Nacer Chadli en pistons, et le trio d'attaque composé de Mertens, Lukaku et Carrasco. En face, le finaliste malheureux du Mondial 2018, qui doit affronter l'Angleterre pour ses débuts à l'Euro, dimanche prochain, débute en 4-3-3. On retrouve le Marseillais Duje Caleta-Car en défense centrale et l'attaquant du Dinamo Zagreb Bruno Petkovic en pointe.

Les compositions d'équipes :

Belgique : Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Castagne, Tielemans, Dendoncker, Chadli - Mertens, Lukaku, Carrasco

Croatie : Livaković - Vrsaljko, Vida, Ćaleta Car, Barišić - Modric, Brozović, Kovačić - Rebić, Petković, Perisic