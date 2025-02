Reims : le constat alarmant de Samba Diawara sur l’équipe

En quête d’une victoire en Ligue 1 depuis le 10 novembre dernier, le Stade de Reims s’enfonce dans une crise de plus en plus grave. Dix jours après le licenciement de Luka Elsner, les Champenois se sont encore inclinés sur leur pelouse, cette fois contre le SCO d’Angers (0-1). La défaite de trop pour l’entraîneur intérimaire Samba Diawara, qui a dressé un triste constat du niveau de jeu de son équipe.

«Le talent est présent, je ne pense pas qu’il ait disparu en quelques mois. La seule différence, c’est qu’on formait une équipe qui n’existe plus. C’est malheureux à dire, mais c’est un constat. Quand on regarde le Stade de Reims jouer, on ne voit pas une équipe, explique l’ancien international malien en conférence de presse d’après match. Si j’avais les solutions, je vous les donnerais. Pour pouvoir gagner des matchs, ça ne peut pas se faire seul, ça doit se faire collectivement. Et ce collectif-là n’existe pas.» De quoi complexifier l’opération maintien…