Sondage : vous ne voulez plus revoir Alexis Sanchez à l’OM

L’Olympique de Marseille s’active sur le marché des transferts et espère bien se renforcer considérablement offensivement. Après l’arrivée de Mason Greenwood, la formation olympienne va aussi chercher à trouver deux joueurs à la pointe de l’attaque. La première piste, comme nous vous le révélions, se nomme Eddie Nketiah. L’attaquant d’Arsenal est la cible numéro un pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang. Mais ce n’est pas le seul profil ciblé.

Un retour d'Alexis Sanchez à l'OM est-il une bonne idée ?

Depuis plusieurs jours, la rumeur d’un retour d’Alexis Sanchez a refait surface. L’attaquant chilien avait brillé avec Igor Tudor pour sa seule saison sous les couleurs olympiennes. Et si un retour est très compliqué pour des raisons aussi sportives que financières, cette idée ne vous emballe pas non plus. Sur un sondage publié sur notre site, avec plus de 63 000 votants, vous êtes 59% à estimer qu’un retour Chilien en Ligue 1 est une très mauvaise idée de la part de la direction marseillaise surtout avec le salaire réclamé.