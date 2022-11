EdF : Didier Deschamps loue les qualités d'Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé est de retour en équipe de France. Régulièrement absent ces derniers mois, le joueur du FC Barcelone va mieux. Déjà sélectionné en septembre, il a de nouveau été sélectionné pour disputer la Coupe du Monde au Qatar. Il a même été titulaire dans ce premier match contre l'Australie où il a été bon, distribuant notamment une belle passe décisive pour la tête de Kylian Mbappé. De quoi donner satisfaction à Didier Deschamps. «Il y a des joueurs offensifs capables de bien défendre aussi. Il a énormément progressé sur cet aspect. Il a des demandes plus importantes dans son club, aussi. C'est du placement pour avoir des efforts moins importants. Sur ce match contre l'Australie, il en a eu quelques failles, je lui ai dit de corriger, il l'a bien fait. Ousmane a un gros volume de jeu. Cela remonte un peu, mais il jouait à Dortmund où il jouait au milieu de terrain. Les efforts, je préfère qu'il les fasse dans le sens du but adverse. Mais selon les situations, il devra faire comme il l'a fait.»

Avec l'incertitude planant au-dessus de Kingsley Coman, touché hier à l'entraînement et incertain contre le Danemark demain (17h), le sélectionneur fera sans doute de nouveau confiance à Dembélé. D'après lui, l'ancien Rennais devait occuper une place encore plus importante qu'en 2018. «Il faisait partie d'un groupe qui a connu le succès. Il a plus été acteur en un match que toute la compétition il y a quatre ans. Il y a eu des événements dans sa vie sportive, avec des blessures, mais c'est un joueur plus construit, plus mature. C'est encore quelqu'un de très joyeux. Il est mieux. Le fait qu'il ait joué le premier match titulaire d'entrée... Il a cette capacité à créer d'énormes problèmes à l'adversaire, avec sa percussion, en faisant en sorte de réduire au maximum le déchet. Sur ce type de joueur, il faut lui en laisser et être le plus efficace possible, même s'il n'a pas marqué.»

