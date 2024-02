Real Sociedad : des retours bienvenus avant le PSG

Comme nous l’évoquions ce dimanche matin, la Real Sociedad traverse une zone d’incertitudes à dix jours de son huitième de finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Si les résultats sportifs sont au rendez-vous, la formation basque est toutefois confrontée à une avalanche de blessures. Preuve en est, trois autres joueurs ont rejoint l’infirmerie à l’issue du match nul contre Gérone : Alvaro Odriozola, Mikel Oyarzabal et Sheraldo Becker, fraîchement recruté cet hiver.

La suite après cette publicité

Plus de peur que de mal ? À en croire les informations de L’Equipe, le défenseur espagnol et son capitaine ne souffrent d’aucune blessure grave et devraient être intégré dans le groupe qui voyagera à Majorque dans le cadre de la demi-finale aller de la Coupe du Roi, ce mardi. Deux bonnes nouvelles qui se profilent donc à l’horizon en plus des retours de sélection de Takefusa Kubo (Coupe d’Asie) et d’Hamari Traoré (CAN).