C’est le drame pour la Real Sociedad avant le PSG !

Dans dix jours, le Paris Saint-Germain jouera son premier huitième de finale tant attendu contre la Real Sociedad. Un match que les Parisiens préparent longuement, eux qui dominent nettement le Championnat de France devant l’OGC Nice. Et alors que la fin de saison parisienne est perturbée par l’avenir de Kylian Mbappé, la Real Sociedad a également d’autres problèmes bien plus embêtants puisque le club se présentera au Parc des Princes dans une posture délicate.

En effet, la Real Sociedad fait face à une avalanche de blessures. Plus tôt dans le mois, le club basque avait communiqué sur la blessure de Kieran Tierney (26 ans), qui s’était ajouté à l’infirmerie, aux côtés d’Aihen Muñoz (26 ans), et ce, pour une longue durée. Ils sont tous les deux forfaits pour le rendez-vous européen face au PSG. Mais ce n’est pas tout, puisque le milieu offensif Arsen Zakharyan (20 ans) et le défenseur Robin Le Normand sont touchés et ont démarré la rencontre contre Gérone sur le banc, samedi soir (0-0).

Trois nouveaux forfaits de taille pour la Real Sociedad

Décimés, les Basques n’ont pas été au bout de leurs surprises lors du déplacement chez le surprenant deuxième de Liga. Face au club catalan, Imanol Alguacil a d’abord vu l’expérimenté Álvaro Odriozola sortir dès la troisième minute de jeu, avant que la recrue Sheraldo Becker ne quitte les siens peu après le retour des vestiaires (51e). Pour ne rien arranger, le capitaine Mikel Oyarzabal est sorti en boitant après avoir été touché à un genou en toute fin de match (90e).

Si la Real a enregistré l’arrivée de Javi Galán (29 ans) en prêt cet hiver pour compenser ces pépins, elle espère aussi voir Hamari Traoré et Takefusa Kubo revenir rapidement en forme, dix jours avant l’échéance contre le PSG. Après les éliminations du Mali à la Coupe d’Afrique des Nations et du Japon à la Coupe d’Asie samedi, les deux joueurs devraient rapidement être disponibles. Une bonne nouvelle pour la formation de San-Sebastian, qui reste à la 6e place du classement malgré son avalanche de blessés.