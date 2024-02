Le PSG change ses plans pour l’avenir de Kylian Mbappé

Cette fois, sauf énorme retournement de situation de dernière minute, le feuilleton va toucher à sa fin. Comme nous l’avions annoncé début janvier, Kylian Mbappé (25 ans) va rejoindre le Real Madrid. L’international français est tombé d’accord avec le club merengue, après des années d’un jeu de dupes qui dure depuis août 2017, date de sa signature au Paris Saint-Germain. Et du côté du club de la capitale, voir le numéro 7 partir commence à devenir réalité.

Comme l’informe Relevo, le Paris Saint-Germain perd espoir à l’idée de conserver le capitaine de l’équipe de France et le pessimisme grandit de plus en plus en interne. À l’inverse du dernier feuilleton de l’été 2022, où le club francilien se sentait serein de voir Kylian Mbappé prolonger, lui qui avait finalement remplié pour deux saisons supplémentaires. Cette fois, le PSG estimerait que le départ du meilleur buteur actuel de Ligue 1 (20 buts) sonne de plus en plus comme une réalité.

On apprenait d’ailleurs samedi que le vestiaire des Rouge et Bleu était d’ores et déjà résigné au sujet du droitier d’1m78 et serait même conscient qu’il s’agirait des derniers mois du prodige de Bondy dans la capitale française. Mais Relevo explique même que le Paris Saint-Germain et les équipes de Luis Campos seraient déjà en train de s’activer sur le marché, à la recherche d’un remplaçant de Kylian Mbappé dans l’effectif.

«Je suis très motivé pour cette année, c’est très important. On a des titres à aller chercher et on en a pris un. Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Mais avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important», expliquait le joueur de 25 ans, en marge du Trophée des Champions cette saison, qui sera la dernière avec Kylian Mbappé sous les couleurs parisiennes…