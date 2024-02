Le vestiaire du PSG craint le pire pour Kylian Mbappé !

La fin d’un très long feuilleton ? Libre de tout contrat en juin prochain, Kylian Mbappé (25 ans) devrait bel et bien poursuivre sa carrière du côté du Real Madrid. Dans cette optique, nous vous révélions dernièrement, en exclusivité, qu’un accord avait ainsi été trouvé entre l’ancien Monégasque et la direction merengue. En attendant, le numéro 7 du club de la capitale française continue de briller dans la Ville Lumière. Malgré un penalty raté en début de match, vendredi soir, l’international français a, une nouvelle fois, été le grand artisan de la difficile victoire glanée sur la pelouse de Strasbourg.

Buteur et passeur pour ouvrir cette 20e journée de Ligue 1, le Tricolore de 25 ans permet ainsi aux siens de conforter leur fauteuil de leader avec neuf longueurs d’avance sur l’OGC Nice. Une performance décisive qui ne peut, cependant, pas cacher les difficultés actuellement rencontrées par les Parisiens, et ce à 12 jours de la réception de la Real Sociedad pour le 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Instable sur le plan collectif, fragile défensivement et trop peu souvent en contrôle, le PSG continue de s’exposer face à des adversaires largement moins armés en terme d’effectif.

Le pessimisme règne en interne…

Aujourd’hui très dépendant du rendement offensif de Kylian Mbappé, le PSG va pourtant devoir apprendre à vivre sans dans les mois à venir. Dans cette optique, Relevo apporte d’ailleurs une nouvelle information concernant l’avenir du Bondynois. D’après le média espagnol, le vestiaire des Rouge et Bleu serait d’ores et déjà résigné au sujet du droitier d’1m78 et serait même conscient qu’il s’agirait des derniers mois du capitaine des Bleus dans la capitale française… Un sentiment de crainte qui vient donc confirmer la tendance d’un départ dans les prochaines semaines.

Interrogé sur son avenir après le Trophée des Champions, Kylian Mbappé avait, de son côté, assuré être concentré sur les objectifs actuels du club francilien. «Je suis très motivé pour cette année, c’est très important. On a des titres à aller chercher et on en a pris un. Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Mais avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. (…) Si je sais ce que je vais faire, ça ne va pas traîner». Visiblement, le vestiaire parisien a également sa petite idée…