Pologne - Pays Bas : les notes du match

Entrée en matière dans cet Euro pour les Pays-Bas et la Pologne, équipes du Groupe D, avec les Bleus et l’Autriche. Une rencontre pour laquelle les Oranje étaient attendus au tournant, surtout qu’en face, les Polonais devaient composer sans leur référence Robert Lewandowski. Côté néerlandais, Ronald Koeman alignait un trio d’attaque composé de Gakpo, Depay et Xavi Simons, qui avait des choses à prouver cet après-midi, lui qui est souvent critiqué en sélection. Si les Pays-Bas commençaient fort avec une frappe de Gakpo bien sortie par Wojciech Szczęsny, auteur d’une intervention décisive (2e), la bande de Virgil van Dijk allait vite être cueillie à froid. Sur corner, Adam Buksa devançait tout le monde et expédiait le cuir au fond des filets de la tête (1-0, 16e). Derrière, les Néerlandais réagissaient vite, mais se heurtaient à un bon Szczęsny, décisif sur cette reprise de Van Dijk (20e), alors que Depay manquait le cadre de peu (22e). Plutôt dangereux et bons dans le jeu malgré ce retard au tableau d’affichage, les Pays-Bas allaient enfin être récompensés.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Pays-Bas 3 1 1 1 0 0 2 1 4 Pologne 0 1 -1 0 0 1 1 2

Sur une frappe de l’extérieur de la surface, l’ailier néerlandais voyait la trajectoire du cuir être légèrement déviée par un défenseur et se loger au fond des cages (1-1, 29e). Une grosse domination hollandaise, mais la Pologne avait aussi des atouts et se montrait dangereuse lorsqu’elle s’approchait des derniers mètres. Au retour des vestiaires, les Pays-Bas continuaient leur domination, jusqu’à une phase de domination polonaise à l’heure de jeu. Dumfries était tout de même à deux doigt de mettre les siens devant avec un tir qui a frôlé le poteau droit de Szczęsny (64e). Le gardien dégoûtait encore Depay (70e), alors que De Vrij manquait le cadre de peu (72e). La fin de match n’était qu’une multiplication d’assauts hollandais, et c’est Wout Weghorst, tout juste entré en jeu, qui donnait la victoire aux siens. Aké mettait un excellent ballon dans la boîte, et Weghorst, en bon renard, prenait l’avantage sur son défenseur et crucifiait le gardien polonais (1-2, 83). Derrière, les Polonais ont eu des situations pour égaliser, mais les Néerlandais ont tenu. Les Pays-Bas démarrent avec une victoire avant d’affronter la France ; la Pologne devra battre l’Autriche.

L’homme du match

- Gakpo (8) : collectif, dangereux et surtout décisif, Cody Gakpo a été le meilleur néerlandais sur le terrain. Très vite remarqué par une première occasion (2e), il a fait part de nombreuses combinaisons avec Depay et Simons et aura été décisif puisqu’il a égalisé d’une frappe lointaine, avec un peu de réussite. Il aurait cependant pu offrir la victoire aux siens (44e), mais a parfois été maladroit dans la finition et dans la dernière passe (42e et 58e). Remplacé par Frimpong (81e).

Pologne

- Szczesny (5,5) : il a rapidement été mis à rude épreuve avec cette frappe de Gakpo parfaitement stoppée avec un plongeon rapide au sol (2e). Nouvelle grosse parade du gardien de la Juventus quelques minutes après le but polonais sur cette volée de van Djik (19e). Il aurait pu faire un peu mieux sur le deuxième but des Pays-Bas mais aucune grosse erreur du portier vétéran.

- Salamon (5) : il se loupe de peu sur son intervention et contre le ballon dans ses propres cages sur le tir de Gakpo qui a permis aux Oranjes d’égaliser (29e). Il s’est néanmoins très bien rattrapé en portant la défense polonaise tout au long de la rencontre avec sept dégagements, deux interceptions, trois tacles et aussi quatre duels remportés sur cinq. Il a tenu tête aux attaquants néerlandais. Remplacé par Bereszyński à la 86e

- Bednarek (4,5) : sur les nombreuses actions néerlandaises, il est resté concentré en évitant les mauvaises décisions et interventions. Il termine la rencontre avec beaucoup de dégagements et de récupérations. Il n’a pas commis de graves erreurs, notamment dans les relances où il s’est montré plutôt propre. Il se rate un peu sur le deuxième but néerlandais en fin de rencontre en déviant du

- Kiwior (5,5) : il a réalisé quelques percées bien inspirées en attaque avec notamment cette frappe puissante sans contrôler après un ballon mal renvoyé par De Vrij, son tir a été parfaitement détourné par le portier néerlandais (32e). Meilleur défenseur de l’équipe polonaise, il a été partout pour bloquer les assauts néerlandais. Il termine avec un dégagement, une interception, deux tirs bloqués, trois tacles, quatre duels gagnés mais aussi deux tirs cadrés.

- Frankowski (4) : malgré une grande production offensive sur son côté, le latéral lensois a commis quelques erreurs avec notamment trois fautes et quelques pertes de balle. Il reste précieux pour attirer les défenses sur lui et accélérer le jeu, mais il a eu du mal à passer ses centres et ses passes en profondeur. Légèrement trop inefficient dans ses tentatives, compte tenu de son statut en sélection.

- Zielinski (6) : il a parfaitement frappé le corner sur côté gauche sur l’ouverture du score de Buksa (16e). Leader de la sélection en l’absence de Milik (forfait) et Lewandowski (touché) dans le onze, il a rempli son rôle à merveille avec un gros volume de jeu. À noter aussi le geste audacieux de Piotr Zieliński sur le côté gauche avec un petit pont réussi (35e). Remplacé par Piotrowski à la 78e

- Romanczuk (3,5) : prestation décevante du milieu polonais qui n’a pas du tout imposé sa patte dans l’axe de son équipe. Contrairement à Zielinski, il a eu du mal à exister avec moins de vingt ballons touchés, très peu d’interventions ou de relances après des stops défensifs. Il a rarement été cherché donc forcément très rarement trouvé. Remplacé par Slisz à la 55e

- Szymanski (3) : un nombre incalculable d’erreurs et de déchets dans son jeu en première période. A la pause, le milieu du Fenerbahçe affichait cinq pertes de balle, une faute commise, sept duels perdus. Il n’a jamais semblé rentrer dans son match et a souvent été dépassé. D’ailleurs, le sélectionneur polonais l’a fait sortir à la mi-temps. Remplacé par Moder à la 45e

- Zalewski (5): malgré quelques fausses notes dans son jeu de passes, il a fait preuve d’une grande explosivité avec de nombreuses percées. Il a provoqué plusieurs fautes pour aider son équipe à sortir la tête de l’eau. Il a couvert beaucoup de zones du terrain avec un grand nombre de kilomètres courus. Il a aussi remporté la majorité de ses duels avec un total de cinq sur sept.

- Urbanski (3,5) : sans commettre de grosses erreurs, il a eu du mal à peser dans le jeu. Trop souvent discret, pas assez démarqué, parfois inactif, il n’a pas su prendre les espaces pour aider les milieux et son comparse attaquant polonais. Pour preuve, il a touché moins 20 ballons avant sa sortie. Remplacé par Swiderski à la 55e qui a failli égaliser dans les derniers instants.

- Buksa (5,5) : superbe démarquage de l’attaquant sous contrat avec Lens sur le corner, il saute plus haut que van Djik pour croiser sa tête et ouvrir le score pour la Pologne (16e). Il a pesé lourd dans l’attaque polonaise et a fait beaucoup de mal à la défense néerlandaise. Il a réussi toutes ses passes, il a cadré toutes ses tentatives. Grosse efficacité, gros réalisme. Peu de déchets et d’erreurs. Il a tout fait pour se démarquer toujours.

Pays-Bas

- Verbruggen (6,5) : s’il ne peut rien sur le but polonais encaissé, le portier de Brighton a confirmé qu’il avait sa place de titulaire dans les cages des Pays-Bas. Efficace dans le jeu au pied et dans les relances, il a réalisé six arrêts décisifs, dont un très bon devant Kiwior (58e), avant un sauvetage in extremis sur sa ligne, en toute fin de match (88e).

- Aké (7,5) : ses montées offensives ont fait un grand mal à la défense polonaise et, en particulier, au duo Frankowski-Bednarek qui avait souvent du mal à suivre. Le latéral gauche de Manchester City a beaucoup combiné avec ses attaquants et aura surtout été décisif en récupérant un ballon précieux, avant de servir Gakpo pour l’égalisation. Sur le but victorieux de Weghorst, c’est encore lui qui a tout fait sur son couloir. Défensivement, il a également contenu son couloir, avec une superbe lecture du jeu (60e). Un match parfait. Remplacé par Van de Ven (87e).

- van Dijk (5,5) : le géant de Liverpool a d’abord connu une entame de match compliquée puisqu’il a été devancé au marquage sur le but de Buksa. Mais le taulier des Oranje est montée en puissance au fil du match, à l’image d’une grosse reprise de volée cadrée (19e). Cela a ensuite été beaucoup mieux, où il a semblé plus en maîtrise, en remportant notamment l’intégralité de ses duels aériens (5).

- De Vriij (6) : face à une équipe polonaise peu dangereuse et privée de Lewandowski, le défenseur de l’Inter Milan a réalisé un match plein en sauvant notamment une contre-attaque adverse (54e), pour un total de 6 duels gagnés et 4 interceptions importantes. Un match plutôt simple pour l’expérimenté champion italien.

- Dumfries (4,5) : moins en vue que son pendant gauche, le latéral droit a tout de même été proche d’une passe décisive pour Gakpo (2e), avant d’être proche de marquer de la tête (48e). Mais globalement, s’il a tenu son rôle défensivement, il n’aura pas eu l’impact attendu pour un joueur de son niveau.

- Schouten (6) : le cadre du PSV Eindhoven aura logiquement été celui qui aura touché le plus de ballons (84). Devant la défense, il a parfois été malmené dans le temps fort polonais, mais lorsque les Pays-Bas avaient le ballon, le milieu de terrain de 27 ans aura été rassurant, en l’absence de De Jong.

- Veerman (6) : le milieu de terrain du PSV, positionné juste devant Schouten, a été bon en début de partie en se montrant offensif et adroit sur ses coups de pieds arrêtés, dont un qui était tout proche d’être décisif pour Van Dijk (20e). Mais Veerman a ensuite baissé en intensité et a été remplacé par Wijnaldum (62e) pendant le temps fort polonais.

- Reijnders (5,5) : pas le plus connu de l’effectif des Oranje, le milieu central de l’AC Milan a été impressionnant en première mi-temps, à l’image d’une première grosse occasion (9e) et de nombreux décalages effectués avec Depay et Gakpo (54e). Mais il a ensuite disparu au fil du match, et notamment sur la deuxième période.

- Gakpo (8) : ci-dessus

- Depay (5,5) : l’ex-attaquant de l’OL a montré au public européen qu’il était encore capable d’être un joueur avec une grande qualité technique. Dans l’axe de l’attaque néerlandaise, il a effacé plusieurs fois la défense polonaise (14e), mais a aussi fait tache dans la finition (22e et 45e+1). Des ratés qui ne pardonnent pas au haut niveau, même s’il aura été impliqué dans les plus grosses occasions des Pays-Bas. Remplacé par Weghorst (81e), buteur sur son premier ballon touché !

- Simons (4,5) : aligné sur la droite de l’attaque, le joueur appartenant au PSG a été virevoltant en première période, avec une première occasion franche (14e). Il a également beaucoup cherché Gakpo et Depay en délivrant des passes clés (24e et 42e), mais il a ensuite baissé de niveau au fil du match et aura surtout manqué une grosse occasion (54e). Remplacé par Malen (62e).