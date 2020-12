Ligue 1 : le groupe de l'OM

L'Olympique de Marseille a vécu une semaine plus que compliquée. En effet, sur les deux dernières rencontres que les Marseillais ont eu à jouer, ils n'ont engrangé qu'un petit point (défaite contre Rennes et match nul contre Reims). Mais histoire de bien finir l'année 2020, les Phocéens se déplacent du côté d'Angers avec la farouche volonté de rebondir.

Pour cela, André Villas-Boas a convoqué un groupe de 21 joueurs. Jordan Amavi et Morgan Sanson en sont tous les deux absents. En revanche, on retrouve une nouvelle fois Pape Gueye, dont le cas n'a pas encore été tranché par le CNOSF après son exclusion controversée contre le Stade Rennais. Dimitri Payet et Florian Thauvin, sont bien présents.