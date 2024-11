Présidence FFF : Didier Deschamps a choisi de ne pas choisir

La course à la présidence de la FFF est lancée. Les deux seuls candidats éligibles sont désormais connus, il s’agit de Philippe Diallo, le président sortant et Pierre Samsonoff, ex-directeur général de la Ligue du football amateur. Dans cette élection, Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France a décidé de ne prendre parti pour aucun des deux candidats en lice pour devenir son futur supérieur hiérarchique. S’il est devenu assez proche de l’actuel patron du football français, Samsonoff dispose, lui, du soutien de Noël le Graet, prédécesseur de Diallo, et proche de Deschamps.

«Je ne vais pas solliciter Didier pour un quelconque soutien public durant cette campagne. Car cela pourrait le mettre dans une situation délicate. Je suis son employeur et il est soumis à un devoir de réserve», avait déclaré Philippe Diallo. Selon les informations de L’Équipe, le sélectionneur des Bleus dispose de toute façon de bons rapports avec les listes et les soutiens des deux protagonistes engagés. Que Diallo reste en poste, ou que Samsonoff le remplace, le poste de "DD" n’est, quoi qu’il arrive, pas menacé par cette élection qui rendra son verdict le 14 décembre.