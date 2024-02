L’OM vous remplit les poches !

Rien ne va plus à l’OM ! Après des nuls concédés face à Strasbourg puis Monaco, le club phocéen s’est incliné dimanche dernier contre l’Olympique Lyonnais, sans montrer un visage conquérant. De quoi décevoir toute la large communauté marseillaise, à commencer par les supporters du Vélodrome. Leurs représentants ont d’ailleurs rencontré les joueurs pour leur dire leur façon de penser, et les secouer avant la réception de Metz vendredi soir.

C'est donc une réaction qui est attendue pour la 21e journée de Ligue 1. Le stade sera attentif à la détermination de l'équipe, et à son ambition offensive. Heureusement, l'entraîneur Gennaro Gattuso devrait encore récupérer quelques joueurs sortis de l'infirmerie. Il pourrait aussi s'appuyer dès le début de la rencontre sur sa recrue offensive Faris Moumbagna.

Droit au but. La devise du club phocéen n’a pas été retrouvée sur le terrain de l’OL dimanche dernier. Sans idée, l’OM a peiné à se montrer dangereux. Mais il y avait des circonstances atténuantes, avec des absences pénalisantes dans l’entrejeu, ou les retours de CAN à peine digérés de Harit et Ounahi. Contre Metz, à l’Orange Vélodrome, Marseille affichera un visage plus conquérant, et on pourrait voir plus longuement à l’oeuvre la recrue Moumbagna, intéressante à son entrée en jeu à Lyon. Face à une équipe messine qui a glissé à la 16e place, l’OM pourrait bien faire un carton plein et marquer plus de deux buts.

Vous l’aurez compris, on croit beaucoup en Faris Moumbagna, l’attaquant camerounais acheté en janvier au club norvégien de Bodo/Glimt. Son entrée en jeu contre l’OL a revigoré le secteur offensif, qui n’avait quasiment rien produit. On l’a vu combiner avec Aubameyang, on a pu constater sa pointe de vitesse. Déterminé à réussir à l’OM, Moumbagna mordra avec envie dans les minutes qui lui seront offertes par Gennaro Gattuso. Reste à savoir s’il débutera le match ou pas.

Qui dit buts à foison dit souvent penalty. Une main qui traîne, un tacle mal maîtrisé, une VAR qui veille, et voilà Metz qui peut d’ores et déjà craindre un penalty. Dans un Orange Vélodrome bouillant, les défenseurs peuvent craquer et réaliser un mauvais geste. D’autant qu’avec des joueurs comme Aubameyang, Ndiaye, Correa ou Harit, l’OM compte dans ses rangs des éléments capables de provoquer balle au pied. Puisqu’on imagine un score largement favorable à l’OM, on mise sur un but sur penalty au cours de la rencontre.

