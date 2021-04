Frank Lampard a refusé des offres «flatteuses»

Après une saison et demie sur le banc de touche, Frank Lampard (42 ans) a été licencié de Chelsea en janvier dernier. Il a été remplacé par Thomas Tuchel, lui-même viré du PSG quelques jours plus tôt. Depuis, l'ancien milieu de terrain prend un peu de recul et se ressource mais il aurait très bien pu reprendre du service à en croire ses propos.

Présent à la cérémonie des London Football Awards, il assure avoir rejeté des propositions, certaines étaient d'ailleurs très intéressantes. «J’ai eu quelques occasions qui se sont présentées au cours des deux derniers mois et qui étaient flatteuses, mais ça n'était pas la bonne chose.» On n’en saura pas plus. Lampard a été cité récemment pour prendre en main l'équipe d'Angleterre Espoirs.