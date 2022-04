Mais d'où vient le chant "1,2,3 Viva l'Algérie" ?

L'équipe d'Algérie qui célèbre un but.

Nos coéquipiers de Foot.fr vous expliquent tout sur le chant mythique des supporters algériens "1,2,3 Viva l'Algérie".

Mais d'où vient le désormais iconique "1,2,3 Viva l'Algérie" des Algériens ? Ce célèbre chant de supporters résonne dans les stades et partout ailleurs depuis des décennies. Antoine et Théo se sont plongés dans l'origine politique et culturelle de ce slogan qui est devenu le symbole de l'équipe nationale algérienne.

Et si ce chant a bien évidemment accompagné le sacre de Mahrez en 2019 à la CAN, il a aussi accompagné d'autres légendes du football algérien comme le célèbre Rabah Madjer, qui a marqué le football mondial de son empreinte, ou encore Lakhdar Belloumi. Et nos amis de Foot.fr vous révèlent aussi les deux grandes stars du foot qui auraient pu jouer pour les Fennecs.