Pourquoi Lionel Messi devrait snober Paris 2024 ?

Lionel Messi et Paris, c’est décidément une histoire de désamour, de désaccords, de froideur, et donc inévitablement d’éloignement. Après deux saisons assez loin des attentes que son arrivée avait pu générer en août 2021, l’Argentin a décidé de dire stop l’été dernier pour rejoindre la Floride et l’Inter Miami. Sept mois se sont écoulés depuis, mais l’octuple Ballon d’Or n’a pas manqué de charger son ancien employeur dans les médias, évoquant à plusieurs reprises son calvaire vécu dans la capitale française.

On pensait alors l’histoire close à jamais entre la star argentine et Paris, jusqu’à ce que Javier Mascherano ne vienne lâcher une bombe. Après avoir officiellement obtenu son billet pour les JO de Paris 2024 aux dépens du Brésil le 11 février (0-1), l’entraîneur des espoirs argentins avait formellement manifesté son intention de voir Messi participer au tournoi : « Je le répète, j’ai l’obligation de les inviter, lui et Angel (Di Maria). Un joueur comme Leo a les portes ouvertes pour nous rejoindre, ensuite cela dépendra de lui et de ses engagements. Mais je vais parler à Léo», avait ainsi confié l’homme de 39 ans. Pour rappel, chaque sélection disposera de trois jokers, permettant à des joueurs de plus de 23 ans de participer aux Jeux.

Messi veut prioriser la Copa América et son club

Si Messi ne s’est encore jamais exprimé publiquement sur le sujet, les chances de le voir regagner Paris en août restent quasiment nulles. Déjà vainqueur de l’épreuve en 2008 aux côtés d’Angel Di Maria, la Pulga n’a jamais formulé son désir d’y participer de nouveau selon [The Athletic](https://theathletic.com/5301811/2024/02/27/messi-olympics-copa-america-argentina/). Et à l’évidence, cela ne devrait pas bouger. Aujourd’hui âgé de 36 ans, Messi doit alléger au maximum son calendrier, ce qui le conduira à prioriser une participation à la Copa América l’été prochain, un trophée qu’il rêve de remporter une seconde fois avec l’Albiceleste et bien plus prestigieux à ses yeux. Autre élément de réponse à sa très probable absence à Paris 2024 : la Coupe de la Ligue, un tournoi qui débutera le 26 juillet, soit exactement en même temps que les JO, et que briguera l’Inter Miami.

Recruté l’été dernier par la franchise floridienne présidée par son ami David Beckham, l’Argentin a bien l’intention de rendre la confiance qui lui a été accordée avec les arrivées de ses amis Jordi Alba, Sergio Busquets et Luis Suarez. Et selon The Athletic, son entraîneur Tata Martino compte aussi bien sur lui pour le début de saison. S’il s’est plutôt montré évasif à ce sujet en conférence de presse, le technicien argentin n’est pas aussi emballé que Mascherano à l’idée de voir sa star quitter le continent. «Honnêtement non, je n’ai pas parlé de ça avec lui. J’ai appris au fil des années que je ne devais pas prêter attention à tout ce que je lisais de toute façon», a-t-il laconiquement soufflé devant la presse. Et quid de l’accueil qui serait alors réservé à Messi ? Outre un calendrier incompatible, la volonté de son club et de son entraîneur de l’avoir à disposition, et la sienne, aussi, de briller aux côtés de ses amis à Miami, Messi reste conscient que le public français ne l’accueillera pas à bras ouverts en cas de retour. Mais comme le rapporte The Athletic, la Pulga n’a de toute façon pas l’intention d’être une distraction pour cette jeune équipe argentine, candidate à la victoire finale, dans une ville où son idole s’est elle cassée les dents.