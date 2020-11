Bordeaux : le constat alarmant de Jean-Louis Gasset

Dimanche après la gifle reçue par les Girondins de Bordeaux à Monaco (0-4), Jean-Louis Gasset avait effectué une sortie médiatique remarquée. L'entraîneur bordelais en avait gros sur la patate après la prestation insipide de ses joueurs en Principauté. Quelques jours plus tard, l'ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG s'est certes temporisé, mais n'a pu cacher sa frustration face au contexte si particulier qui règne autour de son groupe.

« Quand je dis que Bordeaux est mauvais, ce n’est pas que les joueurs. C’est moi inclus, le club inclus. C’est cette ambiance qui plombe. On vit dans le faux, on vit dans l’indifférence. Il n’y a pas de supporter à l’entraînement, au stade. Les gens nous parlent d’il y a 10 ans en arrière, mais pas du présent. Aujourd’hui, il y a une démotivation, un désamour, il faut vivre avec ça et les joueurs le ressentent, » confie ainsi Gasset. Le coach girondin possède bien une idée sur la marche à suivre pour redresser la situation à Bordeaux, mais celle-ci paraît irréalisable pour le moment... « Il faudrait du neuf, casser ce groupe qui souffre depuis deux, trois ans et amener de la fraîcheur en même temps que de la confiance. Mais ce n’est pas programmé comme ça donc il faut trouver la solution. Et je vais trouver la solution, » lâche l'entraîneur des Girondins. Premier élément de réponse ce week-end face à Montpellier...

"Ma part de responsabilité est totale, souffle-t-il. "