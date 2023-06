Aston Villa : l’ambitieux projet du duo Unai Emery - Monchi

La suite après cette publicité

En Angleterre, il y a plusieurs clubs à la mode en ce moment. C’est le cas de Newcastle forcément, qui a fait mentir tout le monde en réussissant l’exploit de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Brighton fait aussi partie de ses clubs un peu moins huppés mais qui régalent tout le monde outre-Manche et dans le monde du football de façon générale. En revanche, en France, on a tendance à oublier Aston Villa, qui a pourtant terminé à la septième position, devant des clubs comme Tottenham ou Chelsea. L’écurie de Birmingham a notamment réalisé une belle deuxième partie de saison, et les Villans d’Unai Emery récoltent beaucoup d’éloges chez nos voisins anglais.

Et cet été, la formation anglaise a frappé un joli coup en s’attachant les services de Monchi. Mateu Alemany, qui occupe des fonctions de directeur général à Barcelone, était le plan A, mais il a finalement décidé de rester en terres catalanes. Quoi qu’il en soit, le nouveau directeur sportif espagnol du club viendra apporter toute son expertise et sa connaissance de différents marchés à un club qui, jusqu’ici, se contentait principalement de faire ses emplettes sur la scène nationale. Et surtout, il sera au service d’un entraîneur qu’il connaît à merveille, et saura répondre parfaitement aux besoins et aux demandes du tacticien basque. Ce dernier en est d’ailleurs bien conscient, et c’est Emery qui avait décroché son téléphone pour convaincre Monchi de venir. Généralement, c’est l’inverse !

À lire

Aston Villa : Besiktas s’intéresse à Philippe Coutinho

Une première recrue "galactique" ?

Pour l’instant, c’est assez calme du côté du Villa Park, même si un premier gros coup a déjà été fait : l’arrivée de Youri Tielemans, libre de tout contrat. Le Belge était convoité par bien des clubs en Europe, et a finalement misé sur l’ambitieux projet des Villans. Un autre joueur très convoité en Europe devrait aussi arriver dans les semaines à venir. Pau Torres, le défenseur international espagnol de Villarreal, serait ainsi tout proche de retrouver son ancien entraîneur du Sous-Marin Jaune en Angleterre. Pourtant convoité par des clubs du calibre du Bayern Munich, l’Espagnol de 26 ans a décidé de parier sur Aston Villa.

La suite après cette publicité

Le club a aussi été lié à d’autres joueurs évoluant en Liga, comme Ferran Torres (FC Barcelone) et Nico Williams (Athletic), et Aston Villa est prêt à mettre les moyens pour offrir de jolis renforts à Emery. Le NSWE group, qui appartient aux milliardaires Nassef Sawiris et Wes Edens, ne veut d’ailleurs pas uniquement s’arrêter à l’Angleterre et a récemment fait l’acquisition du Vitoria Guimarães, club portugais, se joignant à la mode de la multipropriété de clubs à la manière d’un Manchester City ou d’un Chelsea. Le début d’un projet qui se veut ambitieux, à la hauteur des deux tout récemment cités, et nul doute qu’Aston Villa va encore donner du fil à retordre aux cadors de Premier League cette saison.