Leipzig prolonge Péter Gulácsi !

Attaqué de toutes parts, le RB Leipzig va devoir faire sans Julian Nagelsmann et Dayot Upamecano la saison prochaine. Les deux hommes vont rejoindre le Bayern Munich. D'autres éléments, comme Marcelo Sabitzer, sont courtisés. Alors qu'il devrait y avoir du mouvement, l'écurie allemande ne compte pas se faire piller non plus.

Ce vendredi, elle a d'ailleurs annoncé une bonne nouvelle puisque Péter Gulácsi prolonge l'aventure. «Nous prolongeons le contrat avec notre gardien numéro 1 prématurément de deux ans jusqu'en juin 2025!», a précisé Leipzig.