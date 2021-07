L'OM a reçu une offre pour Nemanja Radonjic

L'Olympique de Marseille s'est montré très actif sur le marché estival. D'ailleurs, ce lundi, ils vont présenter deux nouvelles recrues : Cengiz Ünder et Luan Peres. Pour autant, Pablo Longoria continue et espère réussir à boucler le recrutement de Daniel Wass et de Pol Lirola cette semaine. Mais le président de l'OM va aussi devoir vendre.

La suite après cette publicité

Les négociations continuent avec São Paulo concernant Dario Benedetto, mais Nemanja Radonjic est aussi sur la liste des transferts. Prêté au Hertha Berlin l'année passée, il ne devrait pas faire de vieux os dans la cité phocéenne même s'il participe aux rencontres de préparation. Ainsi, selon L'Équipe, le club français aurait reçu une offre d'un club allemand. Les Marseillais espèrent 8 millions d'euros pour leur ailier de 25 ans.