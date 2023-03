Eliminatoires Euro 2024 : le Portugal facile au Luxembourg, l’Italie se relance à Malte

La deuxième journée des éliminatoires de l’Euro 2024 commençaient ce dimanche avec plusieurs rencontres au programme. Dans le groupe J, après la (très) large victoire de l’Islande face au Liechtenstein (7-0), le Luxembourg recevait le Portugal. Privé du très expérimenté Pepe (133 sélections), le nouveau sélectionneur de la Seleção, Roberto Martinez, pouvait compter sur le retour en forme de Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé lors de l’entrée en lice des Portugais. Après une première séquence intéressante du côté du Luxembourg, le capitaine du Portugal montrait le chemin à ses coéquipiers en ouvrant le score après une remise de Nuno Mendes (9e, 1-0). Seulement quelques minutes plus tard, João Félix était à la conclusion d’un centre de Bernardo Silva et trompait le portier luxembourgeois d’une subtile tête croisée (13e, 2-0).

Pas rassasié, le Portugal continuait de se porter vers l’avant grâce à son trio offensif, en feu ce dimanche soir. L’ailier de Manchester City, très remuant depuis le début de la rencontre, se muait en buteur de la tête à la suite d’une longue ouverture de Palhinha (18e, 3-0). A la demi-heure de jeu, Cristiano Ronaldo passait devant son adversaire direct, pénétrait dans la surface et réalisait un nouveau doublé pour tuer définitivement le suspens (31e, 4-0). Dans la foulée, Danilo Pereira participait à la fête mais le but du Parisien était annulé pour une position de hors jeu (34e). Moins entreprenants en deuxième période, les Portugais s’exposaient au baroud d’honneur des Luxembourgeois et Rui Patricio devait même s’interposer pour garder ses cages inviolées (49e).

Portugal : Cristiano Ronaldo s'offre un nouveau record

L’Italie gagne ses premiers points à Malte

Mieux après l’heure de jeu grâce à ses nouveaux entrants, le Portugal parachevait cette belle victoire avec un but d’Otavio (77e, 5-0) puis une barre de Ruben Neves et enfin un penalty raté par Rafael Leão (84e) qui trouvait finalement la faille dans la foulée (88e, 6-0). Une nouvelle victoire en deux rencontres qui confirme le retour au premier plan du Portugal solide leader du groupe J. Dans le groupe C, l’Italie se déplaçait à Malte avec l’envie de reprendre sa marche en avant après une défaite inaugurale face à l’Angleterre (2-1). Si la première occasion était pour les locaux avec un superbe ballon dans la profondeur signé Joseph Mbong pour Alexander Satariano qui faisait briller Gianluigi Donnarumma (5e), la Nazionale prenait finalement le contrôle de la rencontre grâce au deuxième but en deux sélections pour Mateo Retegui à la réception d’un centre de Sandro Tonali (15e, 1-0).

Alors que Wilfried Gnonto devait céder sa place à Vincenzo Grifo après s’être blessé tout seul, Matteo Pessina profitait d’un bon centre d’Emerson pour faire le break (27e, 2-0). Le nouvel entrant tombait ensuite sur un portier maltais en grande forme (30e) et manquait de précision juste avant la pause pour alourdir la marque (42e). Au retour des vestiaires, un faux rythme s’installait à cause notamment des nombreuses fautes de part et d’autre. Il fallait attendre l’entrée en jeu de Gianluca Scamacca pour voir une nouvelle occasion. Le joueur de West Ham réalisait un superbe retourné acrobatique repoussé par le portier maltais (69e). La rencontre perdait ensuite clairement en intensité et les deux formations attendaient le coup de sifflet final. Victoire en demi-teinte pour la Nazionale qui ne s’est pas complètement rassurée ce soir.

La Slovaquie derrière le Portugal

Néanmoins, grâce à ce premier succès, l’Italie repasse en deuxième position de ce groupe C, pour l’instant toujours dominé par l’Angleterre après sa victoire face à l’Ukraine (2-0). Dans le groupe H, même son de cloche pour la Finlande qui engrange ses premiers points à l’extérieur grâce à sa victoire face à l’Irlande du Nord (1-0). Les Finlandais ont fait la différence en première période par l’intermédiaire de Benjamin Källman (28e). Enfin retour dans le groupe J avec la victoire de la Slovaquie contre le Bosnie-Herzégovine (2-0). Robert Mak ouvrait le score (13e, 1-0) tandis que Lukas Haraslin inscrivait le but du break juste avant la mi-temps (40e, 2-0). Après cette belle victoire, la Slovaquie s’impose comme le dauphin du Portugal dans ce groupe J.

Les résultats complets

Luxembourg 0-6 Portugal : Cristiano Ronaldo (9e et 31e), João Félix (13e), Bernardo Silva (18e), Otavio (77e), Rafael Leão (88e)

Malte 0-2 Italie : Mateo Retegui (15e), Matteo Pessina (27e)

Irlande 0-1 Finlande : Benjamin Källman (28e)

Slovaquie 2-0 Bosnie-Herzégovine : Robert Mak (13e), Lukas Haraslin (40e)