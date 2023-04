CdM 2030 : la CAF soutient à l’unanimité la candidature du Maroc

Après son excellent parcours au Mondial 2022, le Maroc n’en a pas fini de rêver en Coupe du Monde. Quelques semaines après les exploits, le gouvernement marocain avait officiellement annoncé se joindre à la candidature commune de l’Espagne et du Portugal pour l’organisation du Mondial 2030. «Sans précédent dans l’histoire du football, cette candidature commune sera celle de la jonction : entre l’Afrique et l’Europe, entre le Nord et le Sud de la Méditerranée, et entre les mondes africains, arabes et euro-méditerranéens», avait notamment annoncé Mohammed VI, le Roi du Maroc.

Pour 2026, le Maroc avait d’ailleurs déjà échoué en "finale" face au trio USA-Mexique-Canada. Ce jeudi, le comité exécutif de la CAF (Confédération Africaine de Football) a annoncé dans un communiqué soutenir à l’unanimité la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030 (là où plusieurs nations africaines avaient voté pour la candidature américaine face au Maroc pour 2026). «La décision unanime prise par le Comité exécutif de la CAF de soutenir la candidature du Maroc à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 signifie que la candidature du Maroc est désormais la candidature du continent africain. Nous nous efforçons maintenant de faire en sorte que l’Afrique accueille à nouveau la Coupe du Monde de la FIFA et nous nous engageons à travailler avec toutes les associations nationales et confédérations de football pour que cela se produise», a ainsi déclaré le président de la CAF, Patrice Motsepe.

