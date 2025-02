Real Madrid : Kylian Mbappé attend Antoine Griezmann

Le Derby de Madrid, qui se déroulera samedi soir (21 heures), au Santiago Bernabeu, réserve toutes ses promesses. En plus de la rivalité historique, la bataille pour la première place du championnat est en jeu, mais il marquera également la première de Kylian Mbappé dans ce choc de la capitale espagnole. «C’est un match très important. C’est la première fois que je vais jouer ce match. Je veux jouer, aider l’équipe et gagner», a-t-il expliqué à Real Madrid TV.

Le capitaine de l’équipe de France a hâte de retrouver ses coéquipiers en séléction, Thomas Lemar et Antoine Griezmann, la star de l’Atlético de Madrid, qu’il retrouvera pour ce match important : «il est plus facile de jouer contre ceux avec qui on a de bonnes relations parce qu’on sait que ce n’est pas personnel et qu’on joue pour défendre nos couleurs», a-t-il déclaré.