Antoine Griezmann commence à inquiéter l’Atlético de Madrid

Sur l’année civile 2023, Antoine Griezmann est probablement le meilleur joueur de Liga. Le Mâconnais a notamment été élu MVP de la saison 2022/2023 par le quotidien AS, et a enchaîné sur un début d’exercice 2023/2024 excellent. Les stats du Français en 2023 vont dans ce sens, puisqu’il a été le meilleur buteur de Liga sur l’année civile avec 21 réalisations, 3 de plus que Lewandowski. Il a aussi été le meilleur passeur du championnat espagnol sur cette année, avec 16 passes décisives, 7 de plus que son dauphin Raphinha.

La suite après cette publicité

Mais en ce moment, le Français traverse un petit passage à vide. L’international tricolore a par exemple été assez peu en vue lors des dernières sorties de son club, à l’image du duel contre l’Athletic en demies aller de Coupe du Roi, ou des deux derniers matchs des Rojiblancos, face à Séville puis contre l’Inter. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’équipe de Diego Simeone a perdu les 3 matchs en question.

À lire

Liga : Almeria accroche un point miraculeux contre l’Atlético de Madrid

Une blessure qui tombe mal

Un coup de moins bien qui pourrait paraître anecdotique s’il n’était pas en train de se produire à un moment décisif de la saison. Pire encore, le Français s’est blessé lors de ce match européen contre les Milanais en milieu de semaine, et n’a pas pu jouer contre Almeria ce week-end (2-2). Un match que les Colchoneros ont été incapables de remporter, malgré la présence d’une équipe qui n’a pas gagné le moindre match de championnat en face. Touché à la cheville, tout indique qu’il sera absent pour ce match retour de Coupe face à l’Athletic, où son équipe jouera son ticket pour la finale. Et c’est, actuellement, l’option de titre la plus crédible cette saison pour les Madrilènes.

La suite après cette publicité

Le joueur, qui a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives en 24 rencontres de Liga, risque aussi de manquer le choc face au Betis du week-end prochain. Un match décisif dans la course pour la quatrième place, occupée par les Colchoneros, mais avec seulement trois points d’avance sur l’Athletic. En cas de victoire andalouse, le Betis, sixième, pourrait aussi revenir en force dans cette course. Autant dire que le retour de Griezmann est primordial, et surtout, il va falloir que le Français soit à son meilleur niveau pour que la saison de l’Atlético ne tourne pas au vinaigre…