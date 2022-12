Le XI type africain de l’année 2022 !

La suite après cette publicité

Après une Coupe du Monde très animée, l’année civile 2022 touche donc à sa fin. L’occasion de faire le point sur les joueurs africains de l’année qui ont encore montré de très belles choses en club ou en sélection. Foot Mercato vous propose donc l’équipe type des joueurs africains de l’année 2022 avec du très beau monde. Dans les cages, difficile de mettre quelqu’un d’autre que Yassine Bounou. Le gardien marocain a livré des prestations XXL lors du Mondial et a permis aux Lions de l’Atlas de se hisser jusqu’en demi-finale de la compétition. En club, même son de cloche puisqu’il a été essentiel dans la bonne saison du Séville FC (2021/2022). Il a d’ailleurs terminé la saison en obtenant le trophée Zamora du meilleur gardien du championnat espagnol devant son ami Thibault Courtois du Real Madrid.

Au poste de latéral droit, on retrouve un autre marocain : Achraf Hakimi. Pour sa première saison du côté du PSG, le jeune joueur de 24 ans a assuré en étant régulier et décisif assez souvent même s’il peut encore faire nettement mieux. Mais c’est surtout en sélection que l’ancien du Real Madrid a assumé son statut de star. Déjà lors de la CAN 2021 en début d’année, il avait été décisif et très bon malgré l’élimination de son équipe en 1/4 de finale. Il a récidivé en étant monstrueux lors du Mondial. À ses côtés en défense, on retrouve Kalidou Koulibaly. L’international sénégalais a été un taulier du Napoli la saison dernière. Son début d’année avec Chelsea est très correct. Mais Koulibaly a surtout répondu présent lors de la CAN 2021 en étant l’un des artisans du sacre final des siens. Décisif lors du Mondial aussi pour envoyer les siens en huitièmes de finale. Il forme la charnière centrale de notre onze type avec Chancel Mbemba. Entre sa fin de saison à Porto et son début de saison à l’OM, on peut dire que l’international congolais enchaîne les bonnes performances. Vainqueur du Championnat portugais, de la Coupe du Portugal en étant le meilleur défenseur du club, il est arrivé à l’OM avec la même ambition. Et il est aussi le meilleur marseillais depuis le début de saison en marquant des buts décisifs en C1 aussi.

Une attaque XXL

Pour compléter notre défense, on retrouve Reinildo Mandava au poste de latéral gauche. Le Mozambicain enchaîne les matches avec l’Atlético de Madrid. Il est titulaire indiscutable aux yeux de Diego Simeone depuis son arrivée en janvier 2022 dans l’effectif. Au milieu de terrain, on retrouve un nouveau marocain : Sofyan Amrabat. Le joueur de la Fiorentina a été brillant lors de la Coupe du Monde en étant probablement l’un des meilleurs milieux de la compétition. Mais il assure également en club avec la Fiorentina. Cette saison, il est le meilleur joueur de son club. Il est accompagné d’un certain Séko Fofana dans notre onze. L’international ivoirien est sur un nuage depuis son arrivée au RC Lens. Dans cette équipe, le capitaine se balade et livre des prestations déroutantes très régulièrement aussi bien face aux "petits" que face aux grosses écuries du Championnat. Enfin, Ismaël Bennacer complète ce milieu à trois. L’international algérien est la rampe de lancement de l’AC Milan. Il récupère un nombre incalculable de ballons et son aisance technique soulage constamment ses partenaires. Il est l’un des hommes forts du sacre milanais la saison dernière.

L’attaque de feu de notre onze type est composée d’abord de Sadio Mané. Une évidence tant il a surnagé dans cette année 2022 aussi bien en club qu’en sélection. Ballon d’Or Africain de l’année, deuxième du Ballon d’Or derrière Karim Benzema, il a été monstrueux toute l’année. Ses statistiques parlent pour lui : 32 buts et 8 passes décisives sur l’année civile et un palmarès bien garni : Vainqueur de la FA Cup 2022, Vainqueur de la League Cup 2022, Vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne mais surtout la CAN 2021 avec le Sénégal. Il est également devenu le meilleur buteur de l’histoire de sa sélection. Il est épaulé par son ex-coéquipier Mohamed Salah dans notre onze type. L’Égyptien dans la continuité de ses saisons à Liverpool a encore une fois été régulier. Redoutable buteur avec 31 buts et 14 passes décisives, il a emmené les siens en finale de la CAN face justement au Sénégal. Il a aussi terminé meilleur buteur et passeur de Premier League. Rien que ça. Enfin, au poste de numéro 9 de notre équipe, on retrouve Victor Osimhen. Du côté de Naples, l’attaquant nigérian plante but sur but. Après avoir été gêné par une blessure au visage, il est vite revenu à son meilleur niveau. Par pour rien si son équipe pointe en tête du championnat cette saison. Auteur de 27 buts et 8 passes décisives en 45 matches en 2022, il est actuellement le meilleur buteur de Serie A. De quoi avoir sans forcer sa place dans notre onze.

Ils sont sur le banc et auraient aussi mérité leur place : Zambo Anguissa, Saiss, Choupo-Moting, Bensebaini, Mahrez, Moses Simon, Tapsoba ou encore Kudus et Aboubakar.