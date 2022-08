ASSE : Aziz en approche

L'AS Saint-Étienne est en passe de trouver un accord avec Rio Ave pour Abdul-Aziz Yakubu, dit Aziz. Selon la SIC, les Verts négocient avec le club portugais pour acheter 50% des droits de l'attaquant de 23 ans pour un montant de 1,75 million d'euros. Les 50 derniers % sont possédés par le Vitoria Guimarães.

Auteur d'une bonne saison en deuxième division portugaise avec 39 matchs pour 15 buts toutes compétitions confondues, le joueur formé au FC Vizela a également marqué son premier but de la saison avec Rio Ave lors de la dernière journée de Liga Portugal Bwin face à Estoril (2-2) le week-end dernier.

❗️Exclusivo. @ASSEofficiel em negociações avançadas com o @RioAve_FC para a contratação de Aziz. Saint-Étienne vai avançar com uma proposta de 1,75 milhões de euros pelos 50% do passe que o Rio Ave detém. ⤵️



📍 Os restantes 50% do passe são do @VitoriaSC1922 . pic.twitter.com/7fZbdUvenU