PSG : Christophe Galtier vide son sac après le fiasco en Ligue des Champions

Voilà bientôt deux jours que le PSG a été éliminé, une nouvelle fois, de la Ligue des Champions. Comme chaque année à cette période vient l’heure des réflexions sur ce qui n’a pas marché, ce qu’il faut reconstruire pour faire mieux dans un an. L’effectif, le staff technique, la direction, il y a des fusibles à tous les étages. Les décisions seront prises pour plus tard. Avant cela, le PSG retourne à ses affaires courantes, le championnat avec un déplacement à Brest ce samedi (21h). Il s’agit de ne pas perdre pied non plus, malgré la déception de la C1. Après tout, le leader ne possède que 8 points d’avance sur l’OM et de nouvelles déconvenues dans cette période compliquée sont vite arrivées.

«Il y a toujours un risque, mais c’est ce que j’ai dit à mes joueurs: le PSG est champion en titre. Si le PSG remporte ce titre, ce sera le 11e titre, ce qui n’a jamais été fait dans notre championnat. Il ne faut pas minimiser le fait d’être champion de France. Des joueurs ont un palmarès extraordinaire, d’autres n’ont pas encore un palmarès très étoffé. C’est quelque chose de très important. Le titre n’est pas facile, gagner n’est pas normal. Gagner, c’est difficile. Certes, nous avons huit points d’avance. Mais il faudra se battre jusqu’au bout. Notre effectif est très touché, mais c’est un objectif important et il ne faut pas minimiser le fait d’être champion de France» affirme Galtier en conférence de presse ce vendredi, lui dont l’avenir apparaît incertain.

Les joueurs ne lâcheront pas selon Galtier

À en croire le technicien parisien, ce match en Bretagne va presque faire du bien aux têtes. Jouer est la meilleure façon d’évacuer une déception. Lui même révèle qu’il s’est immédiatement plongé dans la rencontre de Brest dès hier après-midi. Reste à connaître l’état d’esprit des joueurs. Certains comme Kylian Mbappé, obsédé par la compétition, ne devraient pas avoir de mal à repartir de l’avant. Pour d’autres, cela s’annonce plus compliqué entre un futur assez peu lisible et une démotivation qui s’installe alors que la saison est presque quasiment décidée. On pense à des éléments comme Sergio Ramos et Leo Messi dont la déception pourrait prendre le dessus, alors que, sauf surprise, le PSG sera sacré champion de France, une nouvelle fois.

«Non, rétorque Galtier. il n’y a aucun doute sur ces deux grands joueurs au palmarès incroyable, qui connaissent ce genre de situations. Ce sont des joueurs de très haut niveau, qui passent vite d’un match à l’autre. Leur situation contractuelle? Ils sont habitués à vivre ce genre de moment.» Il concède toutefois que cette désillusion aura sans doute quelques conséquences. «Il y a eu beaucoup de déception dans le vestiaire. De la colère, aussi parce que vous êtes dans l’excitation et la déception. Les joueurs étaient fatigués et très déçus. De la résignation? Non. Mais de la déception. On en a parlé tous ensemble ce matin. C’est comme ça. Il y avait beaucoup d’attentes, chez nous en interne. Chaque année, une seule équipe gagne la Ligue des champions. Il faut maintenant se projeter sur l’objectif du championnat». Le seul titre que Paris peut encore décrocher cette saison.

