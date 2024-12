Mercato : l’OM prépare son dégraissage hivernal

Dans trois semaines, le mercato d’hiver ouvre déjà ses portes. Forcément, il s’agit d’anticiper ses différents besoins, autant dans le sens des départs que des arrivées. 2e de Ligue 1, à 8 points du leader parisien avant la fin du week-end, l’OM est en train d’entrer dans ce processus. Toujours en proie à des difficultés financières, le club souhaite surtout alléger sa masse salariale. Il faut alléger l’effectif, donner du temps de jeu à ceux qui en ont besoin ou encore se débarrasser des indésirables.

On pense notamment à certains jeunes complètement oubliés par l’équipe première. C’est par exemple le cas d’Emran Soglo (19 ans). Utilisé à 14 reprises la saison dernière (2 buts et 1 passe décisive), le milieu de terrain gaucher est cette fois-ci laissé à disposition de l’équipe réserve de Jean-Pierre Papin. Entre temps, le Franco-anglais a refusé de prolonger son contrat qui court jusqu’en 2025, il a donc été "puni" par son club. Déjà sur le départ cet été, il pourrait cette fois franchir le pas.

L’OM veut régaler les cas Soglo et Mughe

Le club d’Utrecht (3e d’Eredivisie) est toujours intéressé, indique La Provence dans son édition du jour. Des émissaires du club néerlandais seront présents pour l’observer contre Villefranche ce samedi en National 3 et envisager un éventuel transfert en janvier. Il s’agirait de ses premières minutes de la saison. Le quotidien provençal évoque aussi la situation compliquée de François-Régis Mughe (20 ans), 5 apparitions en Ligue 1 la saison passée, autant en Ligue 2 lors de son prêt à Dunkerque.

L’attaquant camerounais est, lui aussi, en difficultés à Marseille. Il n’a plus été utilisé en réserve depuis la 1ère journée le 24 août mais doit jouer ce samedi. Enfin, un dernier cas plus délicat sera observé avec beaucoup d’attention cet hiver, il s’agit d’Elye Wahi (11 apparitions, 2 buts et 1 passe décisive). Décevant depuis son arrivée cet été en provenance de Lens en échange de 25 M€, l’avant-centre de 21 ans a vu Neal Maupay lui passer devant dans la hiérarchie.

Elye Wahi pourrait ne pas être retenu

La Provence révèle ce samedi que son avenir à très court terme est loin d’être assuré. Les propos de Roberto De Zerbi hier en conférence de presse ne sont pas qu’une affaire de hasard. «Je pense à Merlin, à Brassier, à Wahi, à Koné, s’ils me montrent qu’ils sont meilleurs que ceux qui jouent alors, je vais changer d’avis.» Les cas Brassier et Wahi sont spécifiquement cités dans les colonnes du média local. S’ils n’améliorent pas leurs performances d’ici janvier, ils pourraient bien se voir indiquer la porte de sortie.