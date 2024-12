OM : Wahi, Brassier, Rowe… le message fort de Roberto De Zerbi à ses remplaçants

Deuxième de Ligue 1 avant de défier l’ASSE, dimanche soir (20h45), dans le cadre de la 14e journée, l’Olympique de Marseille réalise un début de saison convaincant. Une entame réussie qui peut notamment s’expliquer par le rendement étincelant de certains cadres, à l’instar de Gerónimo Rulli, Pierre-Emile Højbjerg, Luis Henrique ou encore Mason Greenwood. Oui mais voilà, si ces derniers peuvent se targuer d’un départ canon, d’autres Phocéens vivent, eux, une situation bien plus chaotique. Dans cette optique, Elye Wahi, recruté pour 30M€ en provenance du RC Lens, n’a disputé que 523 minutes de jeu et se voit désormais dépasser par Neal Maupay dans la hiérarchie.

Remplaçant lors des 4 derniers matches de l’OM, le buteur de 21 ans n’est cependant pas le seul à disposer d’un temps de jeu limité. Ainsi, Lilian Brassier a lui aussi progressivement perdu sa place alors que Quentin Merlin - un temps blessé - peine à retrouver sa place dans le onze marseillais. De son côté, Ismaël Koné n’a toujours pas convaincu. Enfin, Jonathan Rowe, bien que décisif sur ses quelques entrées en jeu, semble jusqu’à présent passer derrière Luis Henrique dans la hiérarchie des offensifs. Présent en conférence de presse à quelques heures d’un match important face aux Verts, Roberto De Zerbi a cependant assuré qu’aucune équipe type n’était, aujourd’hui, déterminée et que chacun avait son mot à dire.

Roberto De Zerbi fait jouer les meilleurs

«Souvent, ce n’est pas moi qui décide. Par exemple, je ne sais pas si Ulisses Garcia sera du match contre l’ASSE, parfois ce sont des choix forcés. Travailler avec un noyau de même joueur, c’est mieux, c’est sûr, ça offre des connexions naturelles mais j’entraîne tous les joueurs, je veux que tout le monde soit concerné mais ce n’est pas tant moi qui décide. Ce sont eux qui me poussent à faire ces choix. Je pense à Merlin, à Brassier, à Wahi, à Koné, s’ils me montrent qu’ils sont meilleurs que ceux qui jouent alors je vais changer d’avis», a tout d’abord indiqué l’ancien coach de Brighton avant de témoigner son soutien. Ces joueurs en manque de temps de jeu ? «Je les prends dans mes bras, je les soutiens, s’ils ne jouent pas, c’est que j’estime que d’autres sont meilleurs mais ce n’est pas pour se faire du mal».

Relancé sur le sujet, le coach transalpin s’est alors focalisé sur le cas Jonathan Rowe pour développer son argumentaire. «Jonathan Rowe est un joueur très fort, il vient d’un championnat différent. En Angleterre, on s’entraîne 4 jours avec un rythme très fort mais en France et en Italie, c’est différent. Il faut trouver le rythme. Le talent il est là, c’est évident, je lui ai parlé hier, je lui ai dit que je pouvais l’accompagner pour qu’il continue de progresser mais il doit être humble, aimer le sacrifice et il a ça aussi». Une sortie transparente et un joli message envoyé aux remplaçants actuels de l’OM. Que Brassier, Wahi, Koné et consorts se rassurent donc, leur destin est plus que jamais dans leurs mains.

