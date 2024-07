OM : Emran Soglo sur le départ ?

Utilisé à quatorze reprises la saison dernière (deux buts, une passe décisive), Emran Soglo pourrait voguer vers de nouveaux horizons dans les prochaines semaines. Selon les dernières informations de L’Equipe, que nous sommes en mesure de confirmer, le jeune milieu de terrain de l’Olympique de Marseille est dans le viseur du club néerlandais d’Utrecht et de l’Hellas Vérone, pensionnaire de Serie A.

D’après nos indiscrétions, celui qui voit son contrat se terminer dans un an fait cependant partie d’une liste élargie concernant la formation de Vérone puisque cette dernière a d’autres priorités, à commencer par sa défense centrale où Taha Altikardes, Daniele Ghilardi et Christian Dalle Mura sont notamment ciblés. En attendant, le natif de Créteil n’a toujours pas prolongé son bail sur la Canebière et toutes les parties discutent aujourd’hui d’un possible départ. Affaire à suivre…