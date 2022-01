Mercato : Newcastle a trouvé sa charnière centrale de rêve

La suite après cette publicité

Avant-dernier de Premier League et pire défense du championnat avec 42 buts encaissés, Newcastle vit un début de saison catastrophique. Une situation sportive qui a de quoi inquiéter le Fonds public d’investissement saoudien, désormais à la tête du club anglais. Alors pour redresser la barre, les dirigeants du NUFC ont bien l'intention de se montrer actifs durant ce mercato hivernal afin de renforcer une équipe à la dérive. Dotés de moyens financiers immenses, les Magpies viennent de réaliser un très joli premier coup en signant l'international anglais Kieran Trippier. La première recrue d'un projet qui s'annonce d'ailleurs XXL.

À ce titre et pour renforcer une animation défensive quasi inexistante durant la première partie de saison, Newcastle aurait ainsi d'ores et déjà cibler deux noms pour former sa future défense centrale selon The Athletic. En effet, si le média britannique évoquait, vendredi, un intérêt des Magpies pour le défenseur central lillois Sven Botman (21 ans), celui de Diego Carlos, défenseur du Séville FC, serait également convoité par la direction des Toons. Malgré une première offre rejetée par les Blanquirrojos, le NUFC reste toujours en négociations avancées avec l'actuel dauphin du Real Madrid.

Newcastle passe à l'attaque pour sa défense !

Même son de cloche concernant le jeune défenseur des Dogues où les Geordies auraient d'ailleurs formulé une «offre améliorée» pour attirer l'ancien joueur de l'Ajax, et ce après un premier refus des Nordistes. Cible principale d’Eddie Howe, nouvel entraineur des Magpies, Sven Botman est par ailleurs très apprécié par Steve Nickson, le responsable du recrutement. En cas d'échec, The Athletic révèle également que Newcastle pourrait se tourner vers le prometteur Benoît Badiashile (20 ans), évoluant actuellement sous les couleurs de l'AS Monaco. Une information que nous vous avons confirmé ce vendredi. Une chose est sûre, si les planètes s'alignent et que Newcastle parvient à mettre la main sur Sven Botman, les Magpies pourraient trouver un équilibre parfait avec Diego Carlos qui peut, lui, opérer à droite ou à gauche de la charnière centrale.

Très forts dans le duel aérien, ces deux joueurs se complèteraient également parfaitement avec d'une part un profil jeune et talentueux à perfectionner pour le Lillois et d'autre part, un joueur expérimenté et habitué aux joutes européennes concernant le Sévillan. En cas d'échec dans ces deux dossiers, Lloyd Kelly (AFC Bournemouth), Issa Diop (West Ham United), Joe Rodon (Tottenham Hotspur), James Tarkowski (Burnley) ou encore Nat Phillips (Liverpool) figurent eux aussi sur une longue liste de cibles défensives. L'hiver s'annonce bouillant dans le Tyneside.