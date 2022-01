Newcastle s'offre son premier gros coup avec Kieran Trippier

La suite après cette publicité

Cela mettait du temps à se dessiner pour Newcastle. Les Magpies qui pointent au 19e rang en Premier League étaient à la recherche de différents éléments pour se renforcer. Quatre postes étaient ciblés pour améliorer l'équipe. Recruter un nouvel attaquant, d'autant plus avec la blessure de Callum Wilson mais aussi prendre un milieu de terrain, un défenseur central et un latéral droit. Et justement, la formation du Tyneside a vite trouvé l'homme idéal pour ce poste.

Ainsi, l'équipe d'Eddie Howe a jeté son dévolu sur Kieran Trippier pour occuper un poste où Emil Krafth et Javi Manquillo ne sont pas à la hauteur. Jacob Murphy avait aussi tenté sa chance sans convaincre et c'est donc vers le joueur de l'Atlético de Madrid que Newcastle s'est tourné. Pour faire venir Kieran Trippier dans le nord de l'Angleterre, le relégable a dû mettre la main à la poche avec un transfert estimé à 30 millions d'euros.

Kieran Trippier connaît déjà Eddie Howe

Le joueur de 31 ans arrive avec un sacré CV. Demi-finaliste de la Coupe du monde 2018 et finaliste malheureux de l'Euro 2020, celui qui compte 35 capes (1 but) avec l'Angleterre reste aussi sur un titre de champion d'Espagne avec l'Atlético de Madrid. Formé à Manchester City avant d'exploser à Tottenham entre 2015 et 2019, il a aussi joué pour Barnsley et Burnley. Justement avec les Clarets, il a officié sous les ordres d'Eddie Howe entre 2011 et 2012.

Retrouvant le coach anglais à Newcastle, Kieran Trippier va vite tenter d'apporter tout son talent. En tout cas l'heure est à l'optimisme du côté des Magpies. «Newcastle United est ravi de confirmer la signature de l'arrière latéral anglais Kieran Trippier en provenance de l'Atlético Madrid pour un montant non divulgué. Le joueur de 31 ans a conclu un contrat de deux ans et demi et devient le premier professionnel à signer avec les nouveaux propriétaires, et l'entraîneur de l'équipe première, Eddie Howe» peut-on lire sur le communiqué.