Voici où en est le mercato XXL de Newcastle !

Passé dans une nouvelle ère avec l'apparition du PIF (Fonds public d’investissement saoudien) à la tête du club, Newcastle se remet à reprendre des ambitions. Mythique en Angleterre, le club a remporté quatre championnats (1905, 1907, 1909 et 1927), mais a aussi connu une période faste au milieu des années 1990 et au début des années 2000. Jouant le bas de tableau et même passés par la Championship en 2009/2010 et 2016/2017, les Magpies veulent s'affranchir d'une décennie très compliquée. Pour cela, cette nouvelle puissance financière doit servir à Eddie Howe de sauver le club avant de faire des investissements encore plus importants par la suite. Actuellement 19e de Premier League avec deux points de retard sur Watford (17e avec un match de moins), Newcastle n'est pas lâché par ses rivaux, mais la situation demeure compliquée. Devant se renforcer à de nombreux postes, les Toons ont ciblé de nombreux noms. Si les seules arrivées actuelles concernent Matty Longstaff (21 ans, Aberdeen FC) et Jake Turner (22 ans, Colchester United) qui sont de retour de prêt, un premier élément important devrait débarquer.

Un nom assez connu à l'international et notamment outre-Manche puisqu'il s'agit de Kieran Trippier. Le latéral droit anglais de 31 ans est toujours dans la force de l'âge et reste performant. Malgré quelques petits pépins physiques, celui qui est à l'Atlético de Madrid depuis 2019 ferait vraiment du bien à un poste où Emil Krafth et Javi Manquillo ne sont pas à la hauteur. D'ailleurs, ces dernières semaines, l'ailier Jacob Murphy a parfois dépanné tant l'arrivée d'un latéral droit est devenu importante. Ce transfert est en bonne voie et devrait se conclure pour un peu moins de 30 millions d'euros. Un joli chèque pour les Champions d'Espagne en titre et un renfort de premier plan pour Newcastle dans son projet. D'ailleurs, Kieran Trippier à la particularité d'avoir évolué avec Eddie Howe à Burnley entre 2011 et 2012 quand ce dernier dirigeait les Clarets. Avec ce premier coup qui devrait se conclure dans les prochaines heures, Newcastle va donner le ton. Cependant, il ne faudra pas s'arrêter là car d'autres postes demandent des renforts.

Sven Botman et Pierre Emerick Aubameyang tiennent la corde mais ...

Quand on voit la short-list des Magpies, on identifie vite les manques principaux dans cette équipe. Ainsi, un défenseur central, un milieu de terrain et un avant-centre seront les trois autres postes à combler en priorité. Cela ne ferme néanmoins pas la porte à un ou deux renforts supplémentaires. Ainsi dans l'axe, les noms de Stefan De Vrij (Inter Milan), Jason Denayer (Olympique Lyonnais), Abdou Diallo (Paris Saint-Germain), James Tarkowski (Burnley), Ben Mee (Burnley) et Joe Rodon (Tottenham) ont été cités. Néanmoins, dernièrement c'est celui de Sven Botman (21 ans) qui revient. Le défenseur néerlandais du LOSC semble être la priorité et les Dogues auraient même éconduits une offre avoisinant les 30 millions de livres (environ 36 millions d'euros) comme le souligne The Guardian. À voir si les Magpies vont insister ou partir sur une autre de leurs pistes. Dans l'entrejeu, là aussi les noms sont légion. Avec Marcelo Brozovic (Inter Milan),, Seko Fofana (Lens), Jesse Lingard (Manchester United), Ross Barkley (Chelsea), Harry Winks (Tottenham), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Boubacar Kamara (Olympique de Marseille), Isco, Aguibou Camara (Olympiakos) ou encore Jordan Veretout (AS Roma), les pistes sont nombreuses dans l'entrejeu.

Aaron Ramsey le Gallois de la Juventus est aussi dans le viseur des Magpies. À ce poste, c'est encore flou et il faudrait clairement un apport qualitatif dans un entrejeu où Joe Willock, Isaac Hayden, Jonjo Shelvey et Joelinton rendent des services sans pour autant porter l'équipe. Enfin, la quête d'un attaquant est nécessaire d'autant plus que le meilleur buteur du club Callum Wilson (6 des 19 réalisations en Premier League du club) est blessé. Victime d'une déchirure du muscle du mollet, il doit être suppléé au plus vite. Outre la piste Tyrese Campbell (Stoke City, 21 ans) qui semble être une solution à long terme, Darwin Nuñez (Benfica), Anthony Martial (Manchester United), Edin Dzeko (Inter Milan), Odion Ighalo (Al Shabab), Gabigol (Flamengo) ou encore Moussa Marega (Al Hilal) ont été évoqués. Cependant, la piste Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) prend de l'épaisseur au cours des derniers jours. L'attaquant gabonais de 32 ans qui a perdu sa place à Arsenal pourrait venir sous la forme d'un prêt payant assorti d'une option d'achat de 20 millions de livres (environ 24 millions d'euros). Les pistes se multiplient pour Newcastle et pour le moment seulement l'arrivée de Kieran Trippier semble en bonne voie. Alors que le mercato a officiellement débuté samedi, les Magpies vont devoir hausser le ton pour espérer se renforcer en conséquence.