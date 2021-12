Liverpool et Newcastle déjà à la lutte pour la révélation Aguibou Camara !

Parfois, la carrière d'un joueur ne tient qu'à un fil et le destin de celui-ci peut basculer à tout moment. Cet adage colle parfaitement à l'éclosion fulgurante de Aguibou Camara. Il y a six mois, ce milieu de terrain guinéen n'était qu'un espoir du LOSC parmi les autres. En fin de contrat stagiaire au sein du club nordiste, Aguibou et son représentant Hervé Cros refusaient la proposition de contrat pro du LOSC du fait du manque de projet concret du champion de France en titre pour le Guinéen. Il faut dire que malgré des qualités évidentes, un but en une apparition en Coupe de France en pro avec le LOSC face à Dijon en février 2021, Aguibou Camara n'avait plus eu sa chance avec les pros alors coachés par Christophe Galtier.

La suite après cette publicité

L'Olympiakos, séduit par le potentiel du droitier et sa marge de progression, sautait sur l'occasion et lui faisait signer durant l'été un contrat pro de 4 ans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'actuel leader du championnat grec ne regrette absolument pas son choix. En quelques mois seulement, Aguibou Camara s'est imposé au milieu de terrain et n'en finit plus d'impressionner du haut de ses 20 ans avec 5 buts et 4 passes décisives en Super League et quelques matches aboutis en Ligue Europa avec le club grec.

Newcastle et Liverpool sont sur le coup

Des prestations qui ont rapidement eu écho dans toute l'Europe si bien qu'une dizaine de clubs s'intéresse aujourd'hui au phénomène guinéen. Ce milieu de terrain utilisé plutôt sur les côtés à l'Olympiakos, que l'on aime à comparer au pays à son illustre compatriote Naby Keita, sera à n'en point douter l'une des vedettes de la sélection de Guinée lors des matches de la CAN 2021 au Cameroun. Tous les recruteurs des grands clubs européens n'auront d'yeux que pour lui. À commencer par Liverpool où évolue justement un certain... Naby Keita. Les Reds, qui ont déjà supervisé à plusieurs reprises le joueur cette saison, vont de nouveau suivre ses performances.

Mais le club de Jürgen Klopp n'est pas seul sur le coup. À Newcastle, on reste à l'affût de la moindre opportunité et on suit avec attention le joueur. S'il est peu probable qu'il quitte la Grèce cet hiver, Aguibou Camara pourrait être l'une des grandes attractions du mercato estival. Conscient du potentiel et de la valeur marchande grandissante, la direction de l'Olympiakos, toujours très dure en affaires, ne devrait pas se gêner pour faire monter les enchères d'un joueur déjà estimé à une quinzaine de millions d'euros. De quoi faire regretter le LOSC de ne pas avoir assez cru dans le potentiel du Guinéen...