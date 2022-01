Mercato : Newcastle est passé à la vitesse supérieure pour son futur latéral droit

La suite après cette publicité

Le jeudi 7 octobre 2021, Newcastle est passé dans une autre dimension. En pleine crise sportive, les Magpies ont été racheté par le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite (PIF) pour environ 350 millions d'euros. Rapidement, les rumeurs de transferts se sont multipliées puisque le club anglais a clairement augmenté ses moyens financiers. Du coup, sur ce mercato hivernal, l'objectif des dirigeants est de recruter pour offrir un meilleur effectif à Eddie Howe, alors que son équipe est actuellement dix-neuvième de Premier League.

Anthony Martial ou Gabigol en attaque, Aaron Ramsey ou même Aguibou Camara, comme nous vous le révélions en exclusivité, dans l'entrejeu, et même Sven Botman, le défenseur du LOSC, pour derrière... Les noms associés à Newcastle ne se comptent plus mais la piste la plus chaude dernièrement menait à Kierran Trippier, latéral droit de l'Atlético de Madrid depuis juillet 2019. Et si l'on en croit les dernières informations venues de Grande-Bretagne, l'arrivée de l'Anglais est en très bonne voie.

Newcastle a envoyé une offre

Selon The Athletic, la formation du nord de l'Angleterre est toujours très confiante concernant la future arrivée du joueur de 31 ans, qui a disputé 17 matches toutes compétitions confondues cette saison avec les Colchoneros. Kierran Trippier est même l'une des priorités d'Eddie Howe pour ce mois de janvier, et sa direction l'a bien compris. Et ça tombe bien car comme l'explique Sky Sports, une offre officielle a été faite à l'Atlético de Madrid pour tenter de s'attacher les services de l'international anglais (35 capes, 1 but).

Les deux médias affirment que le transfert avance bien mais quelques clauses restent encore à finaliser, notamment en cas de relégation des Magpies en Championship à la fin de la saison. Il faut aussi que les deux clubs se mettent d'accord sur un montant, puisque Kierran Trippier débarquera sous la forme d'un transfert sec, et non d'un prêt. Ancien joueur de Premier League puisqu'il a porté les couleurs de Burnley et Tottenham, le natif de Bury risque donc de revenir dans l'élite anglaise dans quelques jours.