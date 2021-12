Real Madrid : Isco suivi de près par Newcastle

Sous contrat jusqu'à l'été prochain, le milieu offensif du Real Madrid Isco a la possibilité de signer un nouveau contrat ailleurs dès le 1er janvier 2022, et ce ne sont pas les prétendants qui manquent. D'après les informations d'AS, l'international espagnol (38 sélections, 12 buts) aurait déjà reçu une offre en provenance de la MLS, qu'il a refusée puisqu'il préfère trouver un nouveau défi en Europe et pourrait trouver un point de chute en Premier League.

En effet, le quotidien sportif espagnol affirme que les nouveaux propriétaires de Newcastle auraient un œil sur sa situation contractuelle et pourrait tenter de l'enrôler dès cet hiver. Actuellement avant-derniers au classement après 19 journées (11 points), les Magpies devraient profiter du mercato hivernal pour renforcer l'effectif et accomplir la mission du maintien. Un transfert du joueur de 29 ans dès le mois de janvier éviterait à la Maison Blanche de le perdre gratuitement en juin 2022.