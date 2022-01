Everton et Newcastle préparent une offre pour Moussa Marega

Après 5 ans passés au FC Porto, Moussa Marega (30 ans) avait décidé de rejoindre le club saoudien d'Al-Hilal l'été dernier. En Arabie Saoudite, il avait retrouvé une ancienne gloire de Ligue 1, un certain Bafétimbi Gomis. S'il a fait bonne impression en championnat, c'est surtout en Ligue des Champions asiatique que l'international malien a régalé les supporters du club saoudien puisqu'il a grandement participé au sacre continental d'Al-Hilal en marquant en demi-finale puis en finale contre le club coréen de Pohang Steelers (2-0).

Des prestations qui ont eu écho en Europe et plus particulièrement en Angleterre. Selon nos informations, Everton et Newcastle songent d'ailleurs à lui pour renforcer cet hiver leur attaque et prépareraient une offre à deux chiffres. Reste à savoir ce qu'en pense le joueur qui semble épanoui dans son nouvel environnement et qui est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club de Riyad qui va notamment participer à la Coupe du monde des clubs dans un mois.