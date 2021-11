Mercato : Newcastle s'attaque à 3 nouveaux joueurs !

Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Gareth Bale, Nabil Fekir... Depuis la reprise de Newcastle par le fonds souverain saoudien, les rumeurs mercato fusent dans tous les sens du côté de Newcastle. Mais avec un club qui se bat pour ne pas être relégué - il pointe à la 19e place en championnat et n'a toujours pas gagné - il faudra encore attendre un peu pour réussir à se frotter aux écuries les plus prestigieuses du pays sur le mercato.

Comme l'indique le sérieux The Times, la direction des Magpies a tout de même certaines ambitions pour le mois de janvier et compte faire une razzia en Italie. L'état-major estime que le pays transalpin est l'endroit idéal pour faire son shopping après les fêtes, avec plusieurs cibles déjà bien définies.

La Serie A, le terrain de chasse pour cet hiver

Du côté de l'Inter, il y a deux joueurs qui intéressent les Anglais : Marcelo Brozovic, le milieu de terrain croate dont le contrat expire en juin prochain, et qui ne devrait donc pas coûter spécialement cher. Puis, Stefan de Vrij, son coéquipier qui évolue en défense central et dont le bail à Milan termine en juin 2023. Enfin, le portier de la Lazio Thomas Strakosha est aussi une cible selon la publication anglaise.

Ce n'est pas tout, puisque d'autres noms pourraient être révélés prochainement. La cellule de recrutement de Newcastle a aussi observé des matchs de l'AC Milan et de la Juventus, en plus de la Lazio et de l'Inter, et pourrait donc s'attaquer à des joueurs des deux premiers clubs cités également. Le mercato hivernal des Magpies risque donc d'avoir une belle saveur italienne... Pour rappel, le club de Premier League est aussi sur Abdou Diallo (PSG) et Matteo Guendouzi (OM/Arsenal), comme nous vous le dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato.