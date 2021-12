Mercato : la nouvelle piste surprenante de Newcastle pour son attaque

Passé officiellement sous pavillon saoudien le 7 octobre dernier après le rachat par le Fonds Public d'Investissement d'Arabie saoudite (PIF), Newcastle fait beaucoup l'actualité depuis plusieurs semaines. D'abord parce que le club anglais est en pleine crise sportive avec une dangereuse dix-neuvième place en Premier League et seulement une victoire au compteur. Ensuite parce que tout le monde attend de savoir qui va débarquer aux abords de St James' Park lors du mercato hivernal.

En effet, suite au rachat des Magpies pour environ 350 millions d'euros, les rumeurs se multiplient concernant les joueurs qui vont signer. Dernièrement, le nom de Boubacar Kamara (OM) est sorti pour venir renforcer l'entrejeu, alors que Kieran Trippier (Atlético de Madrid) est, lui aussi, dans le viseur des dirigeants pour la défense. Mais la présidente déléguée Amanda Staveley et ses équipes vont aussi chercher à amener du sang neuf devant, et Anthony Martial (Manchester United) ou encore Edin Dzeko (AS Rome) ont été associés à Newcastle dernièrement. Mais la longue liste des cibles des Magpies est en train de se rallonger, surtout en attaque.

Vers un retour en PL pour Ighalo ?

Car d'après les dernières informations d'ESPN et Sky Sports, Newcastle cible désormais un ancien joueur de Premier League, à savoir Odion Ighalo. Joueur d'Al-Shabab depuis février dernier, l'avant-centre âgé de 32 ans est aujourd'hui co-meilleur buteur (9 buts) de Saudi Pro League avec Léandre Tawamba, après 13 matches disputés. Le Nigérian a donc encore cet instinct de tueur devant le but et pourrait donc rendre de fiers services aux Magpies en cas de retour en Grande-Bretagne cet hiver.

Les deux médias britanniques affirment en tout cas que si le club du nord d'Angleterre passe à l'action, le numéro 9 serait intéressé par la proposition. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec son club saoudien, Odion Ighalo pourrait donc retrouver la Premier League dans quelques semaines après des passages à Manchester United (2020-2021) et Watford (2014-2017). A moins que la présence de ce dernier à la CAN, qui se déroulera du 9 janvier au 6 février, avec le Nigeria ne refroidisse le club anglais...