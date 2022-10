OL : les banderoles acides des supporters lyonnais

Ce vendredi soir, l'Olympique Lyonnais affronte le Toulouse Football Club. Avant le coup d'envoi, les supporters, mécontents après quatre défaites de suite, ont fait passer des messages. Du côté du Virage Sud, on a déployé des banderoles avec le message suivant: « unis et déterminés à redorer le blason, nous le sommes, et vous ??? » Du côté du Virage Nord, on a pu lire : « encore des mots, toujours des mots, les mêmes maux. Je ne sais plus comment te dire … »

La suite après cette publicité

Les Bad Gones, qui ont fait une grève des encouragements durant quelques minutes, ont ensuite déployé une nouvelle banderole. «Grosses ambiances depuis le début de saison, des parcages pleins, loin de la maison : et si les supporters étaient les seuls gagnants de cette institution ? » Les supporters, qui avaient d'ailleurs sifflé Peter Bosz et Karl Toko Ekambi à l'annonce des compositions, ont ensuite commencé à encourager l'équipe du technicien néerlandais.